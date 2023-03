Besparen op je energieverbruik in de woonkamer? Daarvoor moet je geen grote ingrepen ondernemen

MijnenergieVeel gezinnen brengen thuis een groot deel van hun tijd door in de woonkamer. Het is dé plek bij uitstek om gasten te ontvangen en ’s avonds televisie te kijken, te lezen, ... Kortom: te ontspannen. Maar hoe kan je energie besparen in de woonkamer zonder in te leveren op comfort? Mijnenergie.be zet enkele besparingstips op een rijtje.

Airconditioning vs. warmtepomp

Er bestaan verschillende systemen om jouw leefruimte ’s zomers koel te houden. De goedkoopste oplossing bestaat uit een mobiele airco die de warmte afvoert via een flexibele slang. Zo’n toestel verbruikt evenwel veel energie.

Een omkeerbare lucht-luchtwarmtepomp onttrekt warmte aan je woning en geeft die af aan de omgeving. In de winter kan de warmtepomp de buitenlucht aanzuigen en hieruit de warmte onttrekken om die via de binnenunit in de woning te brengen. Een warmtepomp vergt een grotere investering, maar koelt veel zuiniger en biedt tevens het voordeel van een energie-efficiënte verwarming.



Ledverlichting vs. gloeilampen

Ledlampjes verbruiken tot 80 procent minder energie dan klassieke lampen en hebben een langere levensduur. Bovendien neemt de lichtopbrengst bij de nieuwste generatie ledlampen nog toe. Ledlampen zijn dan wel duurder, maar - afhankelijk van het gebruik - verdient de meerprijs zich op termijn terug.

Dring het sluipverbruik terug

We staan er nauwelijks bij stil, maar in de woonkamer bevinden zich doorgaans verschillende elektronische toestellen die een hele dag stroom verbruiken, ook wanneer dat niet nodig is.

Sibelga, distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, schat het sluimerverbruik van een tv met digicoder en dvd-speler bijvoorbeeld op 15 euro per jaar. De Nederlandse energieleverancier Vattenfal becijferde dan weer dat een adapter die nodeloos in het stopcontact zit, elk uur ongeveer 2 watt verbruikt. Blijft het toestel non-stop in het stopcontact, dan betaal je bij de huidige energieprijzen 11,76 euro op jaarbasis.



Zet de thermostaat één graad lager

In veel woningen kan de thermostaat gerust een graadje lager, zonder aan comfort in te boeten. Volgens Stijn Verbeke, onderzoeker bij EnergyVille/VITO en Universiteit Antwerpen, luidt de vuistregel dat één graadje lager een besparing van 7 procent op de verwarmingsfactuur betekent. Bij de huidige energieprijzen boek je zo jaarlijks een voordeel van ruim 100 euro. Wie zich ’s avonds onder een dekentje nestelt, kiest dus zowel voor gezelligheid als voor zijn portemonnee.



Ook regelmatig je energiecontract onder de loep nemen kan je flink wat centen besparen. Via de onderstaande kader helpt Mijnenergie.be je in je zoektocht naar de leverancier die qua voorwaarden en tarieven het beste bij je past.

