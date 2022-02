Besparen op je autoverzekering: heeft het zin om aanvullende verzekeringen op te zeggen?

Independer.beNu alle prijzen fors de hoogte in gaan, zoeken velen naar manieren op vaste kosten te besparen. Je verzekeringen eens onder de loep nemen, is bijvoorbeeld een goed idee. Hoeveel bespaar je door je autoverzekering met rechtsbijstand of je bestuurders- of bijstandsverzekering te schrappen? En is het verstandig om dat te doen of behoud je ze beter? Independer.be adviseert.

Wanneer je je auto gaat verzekeren moet je niet alleen de keuze maken tussen een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA), mini of full omnium, maar ook beslissen of je je verzekering uitbreidt met een rechtsbijstand, bestuurders- of bijstandsverzekering.

Die aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel nuttig in een aantal vervelende situaties. Zo kan je beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering bij een discussie over de regeling van de schade aan je auto. De bestuurdersverzekering vergoedt jouw medische kosten na een ongeval en de bijstandsverzekering helpt je weer op weg als je auto in panne staat. Lees hier meer details over wat deze aanvullende verzekeringen precies dekken.

Veel gekozen

Aanvullende verzekeringen blijven populair, zo merkt ook makelaar Independer.be. In meer dan 77 procent van de polissen, voegt de klant een aanvullende verzekering toe. Ook bij Ethias merken ze die tendens. In 2021 nam 92 procent van hun klanten een bijkomende rechtsbijstandverzekering. 85 procent koos voor een bestuurdersverzekering.

Damon Vandekerckhove, regiomanager bij Aedes, stelt wel een verschil vast tussen Vlaanderen en Wallonië. Slechts 55 procent van de Vlaamse chauffeurs kiest bij Aedes voor een aanvullende verzekering, bij Waalse bestuurders is dat 65 procent.

Voor een kleine jaarlijkse premie kan je beroep doen op extra diensten of vergoedingen bij pech of na een ongeval. Dat verklaart meteen waarom aanvullende verzekeringen zo populair zijn. Een rechtsbijstandsverzekering heb je al voor 29 euro per jaar, een bestuurdersverzekering kost gemiddeld zo’n 51 euro per jaar.

Hoe besparen?

Wie geen aanvullende verzekering neemt, beknibbelt op extra comfort bij schade. Wil je toch geld uitsparen? Check of je huidige autoverzekering nog wel de meest ideale voor je is.

Wanneer je situatie verandert, kan het zijn dat je huidige autoverzekering niet meer de beste keuze voor je is. Ben je verhuisd, of rij je meer of minder kilometers, dan kan dat de premie van je autoverzekering beïnvloeden. Bovendien bieden verzekeraars regelmatig kortingen aan voor klanten die een nieuwe polis afsluiten. Door jaarlijks te vergelijken weet je dus of je autoverzekering nog op jouw maat is.

Benieuwd of ook jij kan besparen op je autoverzekering? Vergelijk de premies op Independer.be.

