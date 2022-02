Berg slapend geld blijft maar groeien: zo checkt u of ook uw centen in de schatkist dreigen te verdwijnen

445.000 euro voor een huis in Leuven: huizenprij­zen in provincie­hoofd­ste­den stijgen forser dan die van appartemen­ten. Check hier de prijzen

Een huis kopen in de Vlaamse provinciehoofdsteden werd vorig jaar gemiddeld 8,4 procent duurder, terwijl de prijs voor een appartement steeg met gemiddeld 6,2 procent. Dat blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot) over vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. In 2020 bedroeg de gemiddelde prijsstijging voor een huis er nog 6,8 procent en voor een appartement 7,5 procent.

