Berekend: is propaangas hét alternatief voor duur aardgas? Zo hoog kunnen de prijsverschillen oplopen

Het wordt kouder, waardoor we meer stoken. De vraag naar aardgas neemt toe dus en de groothandelsprijzen stijgen. Wat opvalt, is dat niet alle brandstoffen dezelfde prijsstijgingen kennen. Neem nu propaangas: per liter kost dat in bulk bij Primagaz momenteel 0,7411 (vanaf 2.000 liter) of 0,8207 (minder dan 2.000 liter) per liter. Die prijs bevindt zich op nagenoeg hetzelfde peil als één jaar geleden.



Energieprijzen december: dit zijn de nieuwe gemiddelde bedragen voor gas en elektriciteit op je jaarfactuur.

Prijsvergelijking propaangas en aardgas

Het gemiddelde aardgasverbruik van een doorsneegezin voor verwarming, warm water en koken bedraagt 17.000 kWh. Als we dat omzetten naar kubieke meter is dat 1.666 m³ (1 m³ aardgas is gelijk aan 10,2 kWh aardgas).

Om het vergelijkbare propaangebruik in (vloeibare) liters te berekenen moet je het aantal m³ vermenigvuldigen met 1,34. Dat is de eenheid die propaanleveranciers gebruiken. Dat betekent dat voor dezelfde warmte 2.232,44 liter propaan nodig is. Aan de prijs van 0,7411 euro per liter bedraagt de kostprijs 1.654,5 euro.

De jaarprijs van één van de meest courante aardgascontracten op de markt bedraagt in december 2.937,31 euro. Op basis van die vergelijking is er dus een verschil van bijna 1.283 euro.

Propaangas heeft wél een maximumprijs

Waarom is het prijsverschil tussen aardgas en propaangas zo groot? Propaangas volgt de gasprijs niet. Propaangas komt vrij bij het kraken van aardolie. Om die reden volgt het grotendeels de prijzen van ruwe olie. En voor elk aardolieproduct geldt in België een maximumprijs, vastgelegd door de overheid.

Normaal gezien duurder

Aardgas is momenteel duurder dan propaangas. In normale tijden is dat doorgaans andersom. Daarnaast heeft propaangas een veel lager rendement dan aardgas. Zijn energetische waarde ligt veel lager. Je moet veel meer propaangaan stoken om hetzelfde rendement te hebben als met aardgas. Daarom was propaan altijd veel minder interessant als primaire verwarmingsbron.

Nu propaangas een flink stuk goedkoper is dan aardgas, veranderen sommige consumenten het geweer van schouder en kiezen voor propaan als primaire energiebron.

Aanlevering via tank

Een praktisch verschil: aardgas komt via leidingen onze huiskamer binnen. Gebruikers zijn immers aangesloten op een gasnetwerk. Met propaangas is dat niet het geval. Je moet onder- of bovengronds een tank installeren, wens je ermee te stoken. Andere kosten zijn die voor het leveren van het gas en voor de aankoop of huur van de gastank.

