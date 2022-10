Berekend: hoeveel kost één draaibeurt van de vaatwasser? En hoeveel bespaar je door met de hand af te wassen?

MijnenergieEen vaatwasmachine is onmisbaar in de meeste huishoudens. Je bespaart er heel wat tijd mee en het verlost je meteen ook van een weinig populair werkje. Maar uiteraard verbruikt het toestel ook water en stroom. Mijnenergie.be ging na hoeveel het kost om de machine één keer te laten draaien en of je al dan niet bespaart door de vaat zelf te reinigen met een sopje.

Een vaatwasmachine is het ideale toestel voor wie over weinig tijd beschikt of geen zin heeft om na een flinke maaltijd de afwas te doen. Wanneer we ervan uitgaan dat het vullen van de vaatwasser vijf minuten tijd vergt, ten opzichte van vijftien minuten voor de handwas, dan bespaar je per week al snel ruim één uur tijd.

Handwas: tussen 0,18 en 0,48 euro

Veel mensen veronderstellen dat het financieel voordeliger is om met de hand af te wassen. In realiteit blijkt dat niet noodzakelijk het geval. Om tien liter water naar een temperatuur van 60 °C te brengen is 0,698 kilowattuur (kWh) aardgas of 0,700 kWh elektriciteit nodig. De mediaanprijs voor aardgas bedraagt volgens Mijnenergie.be 0,26 euro per kWh en 0,68 euro per kWh elektriciteit. Met een gasboiler kost handreiniging bijgevolg 0,18 euro, bij een elektrische keukenboiler loopt de verbruiksfactuur op tot 0,48 euro.

Vaatwasser: 0,51 euro

Daar tegenover zetten we een afwascyclus door een vaatwasmachine met energielabel C. Het stroomverbruik bedraagt bij een courant toestel 0,75 kWh, goed voor een kostenplaatje van 0,51 euro. Het wassen met een vaatwasmachine blijkt dus nauwelijks duurder dan een handmatige wasbeurt met water opgewarmd door een elektrische keukenboiler. Bovendien is de capaciteit van de vaatwasser groter, waardoor je waarschijnlijk minder wasbeurten uitvoert.

Wat met het waterverbruik?

Een vaatwasmachine verbruikt ongeveer tien liter water per cyclus, wat in de lijn ligt van een handmatige wasbeurt. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij kost leidingwater ongeveer 4,30 euro per kubieke meter of 1.000 liter. Een afwasbeurt kost je dus, ongeacht de manier waarop je wast, 0,043 euro aan water.

Hygiënefactor

Bovendien is het gebruik van de vaatwasser vaak hygiënischer dan een handwas. Het Nederlandse Voedingscentrum stelt immers dat een afwasspons vaak een biotoop voor bacteriën en schimmels vormt. Het adviseert bij een handwas het gebruik van de vaatdoek boven de spons, op voorwaarde dat je de vaatdoek regelmatig wast.

