Beperkt aantal wettelijke vakantiedagen? Onbetaald verlof is misschien de oplossing

Europese beurzen fors onderuit door oorlogs­drei­ging in Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag flink omlaag gegaan door vrees bij beleggers over de oplopende spanningen in Oekraïne. Bij het sluiten van de beurzen stond Rusland op het punt om de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne te erkennen, iets wat intussen gebeurd is.

21 februari