Benzineprijs zakt tot bijna 1,7 euro, maar bestuurders gaan massaal over de grens tanken

Vanaf vandaag stevige kortingen aan Franse tankstati­ons, Belgische pomphou­ders vrezen klantenver­lies: “Volle tank in Frankrijk kost 25 tot 30 euro minder dan hier”

Vanaf vandaag wordt tanken in Frankrijk aanzienlijk goedkoper. Tot eind oktober geeft de overheid er 30 eurocent per liter brandstof cadeau en doet TotalEnergies er in zijn stations nog eens 20 eurocent bovenop. Hierdoor dreigen de ‘Franse’ benzine en diesel de komende weken met amper 1,5 euro per liter te flirten. Tot grote ongerustheid van de Belgische federatie BRAFCO: “De Belgische brandstofaccijns moet nú tot het Europese minimum verlaagd worden, anders staan we machteloos tegen de Fransen.”

5:22