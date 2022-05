Benzineprijs op recordhoogte: Paul D'Hoore legt uit hoe lang de prijzen nog kunnen blijven stijgen

GELDFLATER. Paul verloor 100.000 euro bij een beurscrash: “Ik verkocht mijn opties. Precies op het laagste punt, zo bleek”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week vertelt Paul van Beek (60) hoe hij in een week tijd 100.000 euro verloor toen de beurs in 2008 crashte.

13 mei