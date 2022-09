Benzine wordt morgen goedkoper, maar bijzondere accijns wordt opgetrokken

Geld Loonkloof tussen mannen en vrouwen bijna volledig weggewerkt in ons land

Het loonverschil in ons land tussen mannen en vrouwen die voltijds werken, is bijna volledig weggewerkt. Meer zelfs: in Wallonië verdienen vrouwen in dat geval gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

27 september