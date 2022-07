Benzine tanken wordt vanaf morgen weer iets goedkoper

Jobat Steeds meer jongeren combineren werken en leren: dit zijn je rechten en plichten

Straks studeren weer een pak leerlingen af. Dan is het kiezen: werken, nog een jaartje studeren of opteren voor beide. Elk jaar spreekt het meer en meer studenten aan om ook tijdens hun studie te werken. De combinatie oogt mooi, maar is niet zo evident. Jobat.be zet de aandachtspunten op een rij.

