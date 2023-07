Benzine, diesel en stookolie morgen op hoogste peil in bijna drie maanden

Voor benzine en diesel bedraagt de stijging telkens zowat 3 cent per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Zowel voor benzine 95 als voor diesel komt de nieuwe maximumprijs in de buurt van 1,80 euro per liter, of het hoogste niveau in bijna drie maanden.

Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt vanaf vrijdag maximaal 1,789 euro per liter, of 3,6 cent per liter meer dan nu. Wie diesel (B7) nodig heeft, betaalt daar vanaf zaterdag hoogstens 1,795 euro per liter voor, een stijging met 3 cent per liter. De maximumprijs van benzine 98 (E5) neemt met 3,3 cent toe tot 1,986 euro per liter.