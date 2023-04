Bens moeder paste op de kat, maar hij vergat de sleutel te geven: “De slotenmaker kostte ons 300 euro”

Wanneer is het gebeurd?

“Vorig jaar. Mijn vriendin en ik gaan elk voorjaar naar Parijs. We runnen allebei een bedrijf, zijn altijd druk bezig en hebben weinig tijd voor elkaar. Parijs is ons ding. Musea en winkels afstruinen, lekker eten en drinken op terrasjes en in restaurants... Maar deze keer waren we iets minder uitbundig.”

Waarom?

“Nog voordat we vertrokken, ging er al 300 euro van ons budget af.”

Vertel!

“We hebben Henrik, een kater van zeven jaar, al vanaf dat hij een kitten was. Hij is gehecht aan mensen en kan niet alleen thuis blijven. De vorige jaren kwam mijn nichtje altijd oppassen. Zij vond het chill om even niet bij haar ouders te zijn en wij namen altijd wat voor haar mee. Maar zij is inmiddels afgestudeerd en woont zelf in het buitenland. Ik had het hotel en de tickets voor de Thalys al geboekt toen ik me bedacht dat zij niet meer voor Henrik kan zorgen. Zomaar iemand in huis nemen doen we liever niet. Dus vroeg ik het aan mijn moeder.”

Quote Slaapdron­ken stonden we op het perron toen ik besefte dat we vergeten waren de huissleu­tels achter te laten. Ben de Wit (42)

Wat ging er mis?

“De dag voor ons vertrek was het een gekkenhuis, met een opdracht die ik moest afronden, de koffers die we moesten pakken en het huis dat we netjes wilden achterlaten. De volgende ochtend gingen we naar het station om de Thalys te pakken. Mijn moeder zou die middag pas naar ons huis komen, want we vertrokken vroeg. Slaapdronken stonden we op het perron toen ik besefte dat we vergeten waren de huissleutels bij de bakker achter te laten.”

Bij de bakker?

“De bakker op de hoek kent ons al jaren. We hadden afgesproken dat mijn moeder de sleutels bij hem zou halen. Maar die was ik daar vergeten af te geven.”

Wat deed je dan?

“Op het moment dat ik het doorhad, kwam de Thalys aanrijden. We probeerden in paniek te bedenken wie er nog meer onze huissleutels had, maar die hadden we nooit aan iemand gegeven. Mijn vriendin begon bijna te huilen. Ik zei: ‘We gaan gewoon, stap in, ik bedenk wel iets!’”

Hoe is je moeder uiteindelijk binnengekomen?

“Ze heeft een slotenmaker gebeld. Na telefonisch overleg leek ons dat de enige mogelijkheid. Henrik zat binnen, dus wachten tot we terugkwamen was geen optie.”

Quote Het was een zaterdag, dus we betaalden de hoofdprijs. Ben de Wit (42)

Wat kostte het?

“Het was zaterdag, dus we betaalden de hoofdprijs. Plus een nieuw cilinderslot en een set sleutels. Mijn moeder schoot 300 euro voor. Ze was helemaal nerveus van al het geregel. Wat voelde ik me een sukkel.”

Was het nog wel gezellig in Parijs?

“Die stad is al een feestje wanneer je op Gare du Nord aankomt. Mijn moeder was oké, Henrik was oké. We besloten het los te laten. We deden het wel rustiger aan dan anders. Maar een broodje bij de vijver in Jardin Luxembourg smaakt ook super.”

Wat leerde je ervan?

“Dat meerdere mensen die je vertrouwt een setje van je huissleutels moeten hebben - voor het geval dat. En dat mijn moeder een ongelooflijke kanjer is.”

