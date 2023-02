Benieuwd naar hoeveel je collega’s verdienen? Met deze gratis app kan je het te weten komen

Wil jij ook zo graag weten hoeveel je collega’s verdienen? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het is om te werken bij de concurrent? Dan loont het misschien wel eens de moeite om een kijkje te nemen op Glassdoor. Dat is een online platform waar werknemers van over de hele wereld ervaringen kunnen delen. Wij zochten uit hoe het precies werkt.

Wat is Glassdoor precies?

Glassdoor is een platform waarop werknemers hun voormalige of huidige werkgevers kunnen beoordelen. Mensen kunnen vertellen hoe sollicitaties binnen het bedrijf verlopen, hoe de werksfeer is en hoeveel hun salaris bedraagt. Noem het dus gerust de Tripadvisor van de bedrijfswereld.

Glassdoor bestaat al sinds 2007, maar omdat het een Amerikaanse uitvinding is kon je er in de beginfase vooral bedrijven uit de VS op terugvinden. Tegenwoordig vind je er echter ook heel wat beoordelingen van Belgische ondernemingen. En dat is heel interessant als je bijvoorbeeld op zoek bent naar nieuw werk.

Hoe werkt het?

Als je graag info over bepaalde ondernemingen te weten wil komen, moet je eerst een gratis account aanmaken. Dat kan via de site of via de app. Glassdoor vraagt daarbij om zelf ook enkele ervaringen te delen. Je geeft dus een stukje informatie op, om heel wat informatie te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de naam van je huidige werkplek of je loon. Dat gebeurt altijd volledig anoniem. Als je info deelt, zal je naam daar niet bij staan. Je baas kan dus onmogelijk achterhalen dat je een review hebt achtergelaten op Glassdoor.

Wat krijg je allemaal te zien?

Vanaf het moment dat je een account hebt aangemaakt en voldoende info hebt doorgegeven, kan je beginnen te zoeken naar ondernemingen. Bij het tabblad ‘bedrijven’, geef je het bedrijf van je keuze in. Als het bedrijf in de database staat, krijg je opnieuw verschillende tabbladen te zien. Zo is er het onderdeel ‘reviews’, waar werknemers een score van 5 sterren aan hun werkgever kunnen geven. Ze geven daarbij pluspunten en minpunten.

Volledig scherm © Glassdoor

Daarnaast is er ook het onderdeel ‘salarissen’. Daarbij krijg je te zien hoeveel iemand met een bepaalde functie verdient. Ook valt er in sommige gevallen te lezen hoeveel de aanvullende vergoedingen bedragen. Verder kan je ook nog bekijken welke vacatures het bedrijf in kwestie open heeft staan en hoe de sollicitatieprocedures verlopen.

Zijn er ook nadelen?

Glassdoor baseert zich op ervaringen van werknemers. Als je dus een klein bedrijf wil opzoeken met pakweg 30 werkkrachten, is de kans klein dat je het zal terugvinden of een duidelijk beeld zal krijgen van de firma. Het platform is met andere woorden vooral handig om grotere bedrijven te researchen. Maar ook dan moet je altijd in het achterhoofd houden dat het loon gebaseerd is op anciënniteit. Als je op Glassdoor ziet dat jouw collega 1.000 euro meer verdient, kan dat ook gewoon zijn doordat die persoon al 20 jaar bij je bedrijf werkt. Trek dus zeker geen overhaaste conclusies.

Zijn er nog alternatieven?

Als je graag wilt weten hoeveel je zou moeten verdienen, is ook het Salariskompas van Jobat een aanrader. Na het beantwoorden van enkele vragen krijg je te zien hoe je loon zich verhoudt in vergelijking met anderen. In tegenstelling tot Glassdoor is het Salariskompas gebaseerd op sectoren. Je ziet dus niet hoeveel jouw directe collega gemiddeld verdient. Toch blijft dit een handige tool om je loon te vergelijken. Zeker als je weet dat ook deze site gratis en anoniem is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: