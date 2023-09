Ben je gedekt door je verzekering als je een pot op het vuur laat staan en zo zélf brandschade veroorzaakt?

IndependerPlots rinkelt je telefoon terwijl je aan het koken bent. Of je kroost heeft dringend je aandacht nodig. Je loopt even de keuken uit, vergeet het vuur af te zetten en er ontstaat een fikse brand die (een deel van) je keuken vernielt. Ben je dan gedekt door je brandverzekering? Independer.be zoekt het uit.

Is een brandverzekering verplicht?

Voor huurders is een brand- of woonverzekering verplicht in het Vlaams Gewest. Die verzekering dekt je tegen schade ontstaan door brand. Voor vaste eigenaars is de brandverzekering geen verplichting, maar wel een absolute aanrader.



Welke schade dekt een brandverzekering?

Een verzekeraar hanteert meestal de definitie van brand zoals die in het woordenboek staat vermeld. Dat wil zeggen: “Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten.”

Niet alleen de schade veroorzaakt door het vuur zelf is gedekt. Ook de sporen die de brandweer in je huis achterlaat (bijvoorbeeld door bluswater) worden vergoed. Het gaat dus zowel om de eigenlijke brandschade, als om schade door rook, roet, smelten en schroeien, ontploffing, blikseminslag, doorbranden van apparatuur en glasschade.

Dit dekt de brandverzekering verder nog:

• Schade aan elektrische toestellen bij blikseminslag.

• Het verlies van de inhoud van de diepvriezer als hij uitvalt door een stroomonderbreking.

• Waterschade door het overlopen van dakgoten of door een breuk van leidingen.

• De kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is door een schadegeval.

• De kosten verbonden aan de maatregelen die je neemt om de gevolgen van de schade te verzachten. Denk aan een zeil dat je over het dak laat spannen nadat het vernield is, om te vermijden dat de regen zou binnendringen.



Wat is niet gedekt?

De schade die gedekt is, is meestal alleen de gevolgschade, dus die veroorzaakt door bijvoorbeeld de breuk van een waterleiding. De reparatie van de leidingen zelf is ten laste van de verzekerde, en hierin komt je verzekeraar dus niet tussen.

Dat illegale activiteiten nooit verzekerd worden, spreekt voor zich. Huurders die elektriciteit aftappen om illegaal wiet te kweken en daardoor een brand veroorzaken, zijn uiteraard niet verzekerd. Als de verzekeraar kan aantonen dat er sprake is van illegale activiteiten, dan draait de huurder zélf voor alle schade op.



En hoe zit met de inboedelverzekering?

Dat is een bijkomende dekking die je bij je brand- of woonverzekering afsluit. Ze dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen met andere woorden.

Het gaat dan om zaken die je kan meenemen, dus niet je keuken of bad, die integraal deel uitmaken van de woning. Tot de inboedel behoren je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig.

Al is de inboedelverzekering niet verplicht, het is een must: bij schade door brand of water lopen de kosten namelijk snel op. Door een keukenbrand - en de bijkomende bluswerken - kan bijvoorbeeld ook heel wat elektronica vernield raken.

