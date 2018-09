Belgische werknemer wordt steeds dikker HA

21 september 2018

13u13

Bron: Belga 0 Geld Steeds meer Belgische werknemers zijn te zwaar. In 2013 was dat al meer dan de helft (52,1 procent), maar het percentage neemt gestaag toe. Vorig jaar had 54,6 procent overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Bijna één op de vijf werknemers (18,8 procent) kampt zelfs met obesitas.

De medische gegevens van 210.151 werknemers werden onder de loep genomen. Iemand heeft overgewicht bij een BMI (body mass index) van meer dan 25. Met een BMI van meer dan 30 behoort iemand tot de categorie obees of zwaarlijvig.



De voornaamste reden voor overgewicht is bekend: te weinig beweging. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om vijf dagen per week minstens een half uur matig tot intensief te bewegen. Liefst 71,7 procent van de werknemers haalt die norm niet. Lichtpuntje: het aantal werknemers dat te weinig beweegt, neemt wel af. In 2015 ging het nog om 77,7 procent.

Transportsector

Werknemers in de transportsector zijn de slechtste leerlingen van de klas. Liefst 70,3 procent kampt er met overgewicht. In de bouw en industrie gaat het om respectievelijk 62,6 en 59,7 procent. Mensen uit het onderwijs halen het beste rapport: 'slechts' 47,3 procent sleept er te veel kilo's mee.



Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen, en de overtollige kilo's nemen toe met de leeftijd: onder de 25 jaar is 34,7 procent te zwaar, bij de groep van 25 tot 34 stijgt dat naar 45,2 procent en bij de 55-plussers tot 63,7 procent.

"Meer haalbare acties"

"De klassieke gezondheidsacties van bedrijven spreken vaak enkel diegenen aan die al 'gezond denken'", zegt Lode Godderis, directeur bij IDEWE. Hij pleit voor meer haalbare acties. "Hoe lager de drempel, hoe meer kans op succes", luidt het. "En aangezien de sector vaak bepalend is voor ons 'overgewicht' en 'beweging', moeten de acties ook meer op elke sector specifiek worden toegespitst."

Werkgevers hebben baat bij fitter personeel. "Energieke werknemers voelen zich beter in hun vel, zijn productiever en mentaal gezonder en ze zijn minder afwezig door ziekte", besluit Godderis.