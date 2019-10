Belgische vermogens bij grootste dalers in de wereld, zo blijkt uit rapport HR

21 oktober 2019

18u02

Bron: Belga 0 Geld Het vermogen van de Belg is het afgelopen jaar gedaald en de daling was zelfs bij de grootste in de wereld. Dat blijkt althans uit het 'World Wealth report' van het Zwitserse Credit Suisse, dat elk jaar een oplijsting maakt van de rijkdom in de wereld.

Tussen 2018 en 2019 stegen de vermogens wereldwijd met 2,6 procent tot 360 biljoen dollar (omgerekend zo'n 322.000 miljard euro) of 70.850 dollar (63.411 euro) per persoon. Maar in België was er in dezelfde periode een daling met 4.330 dollar (of 3.875 euro) per persoon. Dat is de op drie na grootste daling, na Australië, Noorwegen en Turkije.

Een verklaring voor de daling van de vermogens in ons land, geeft Credit Suisse niet. Het rapport wijst naar wisselkoerseffecten, maar waarom de Belgische vermogens dan dalen terwijl de Nederlandse bij de grootste stijgers zijn -beide landen maken deel uit van de eurozone- is niet duidelijk.

De meeste rijkdom blijft nog altijd in Zwitserland geconcentreerd, met een gemiddeld vermogen van 564.650 dollar per persoon. Op de tweede plaats staat Hongkong (489.260 dollar), gevolgd door de VS (432.370 dollar). Nederland bezet de tiende plaats in de wereldwijde rangschikking.

Dollarmiljonairs

In België mogen de vermogens dan wel dalen, de ongelijkheid blijft erg klein. Ons land bezet hier zelfs de vierde plaats in de wereld, met een mediaanvermogen van 117.090 dollar (bijna 104.800 euro). Zwitserland staat ook hier op de eerste plaats, met een mediaanvermogen van 227.890 dollar.

België telt volgens het rapport 279.000 dollarmiljonairs. De Amerikanen voeren de rangschikking aan, met 18 miljoen miljonairs, gevolgd door China (4,447 miljoen). Dat laatste land overtreft voor het eerst de VS in de wereldwijde top 10 van allerrijksten. Opmerkelijk: Nederland heeft met 832.000 miljonairs een pak meer dan ons land.