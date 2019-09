Belgische toerist vindt portefeuille met 1.000 euro en brengt hem naar politie HR

03 september 2019

10u55

Bron: Politie Nederland 0 Geld Eerlijk duurt het langst, zo moet een Belgische toerist in Nederland gedacht hebben. Nadat hij zondag in Vlissingen een portefeuille vond met meer dan 1.000 euro in, bracht hij die netjes naar een politiebureau. “De eigenaar was dolgelukkig”, meldt de politie.

De Belg vond de portefeuille aan een onbemand tankstation in Vlissingen. Er zat voor 1.045 euro geld in, en verschillende pasjes waaronder de identiteitskaart van de eigenaar. De eerlijke vinder reed er meteen mee naar een politiebureau in Middelburg. “Het lukte ons om de vrouw van eigenaar te bellen”, meldt de politie. “Zij vertelde dat haar man al in paniek terug naar de onbemande pomp was gegaan, op zoek naar zijn portemonnee.”

Dolgelukkig

Even later verscheen de eigenaar dolgelukkig op het politiebureau samen met zijn vrouw en baby. De Nederlandse agenten gaven hem de portefeuille terug, inclusief de naam en telefoonnummer van de eerlijke vinder, zodat hij deze persoonlijk kon bedanken.