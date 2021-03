Belgische tienjaarsrente weer positief

Het was van juni 2020 geleden dat de Belgische tienjaarsrente boven de nul uitkwam. Negatieve rente betekent dat investeerders geld toesteken om te mogen lenen, en dat België minder terugbetaalt dan het ontleent.

Nu er opnieuw wat meer optimisme is over een economisch herstel, gaan de rentes opnieuw in stijgende lijn. Dat is vooral het geval in de Verenigde Staten, onder invloed van de miljardenzware steunpakketten van de Amerikaanse regering. Ook in Europa gaan de rentes omhoog, maar minder sterk.