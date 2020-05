Belgische staat verliest 1,2 miljard aan btw-inkomsten in maart HAA

11 mei 2020

09u08

Bron: Belga 1 Geld De Belgische staat heeft in maart 1,2 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen vanwege de lockdownmaatregelen. Dat melden de media van Sudpresse op basis van voorlopige gegevens van de FOD Financiën.

In maart is de verkoop van goederen en diensten sterk gedaald als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor ook de btw-inkomsten een duik hebben genomen. De inkomsten uit btw en aanverwante taksen bedroegen in maart 1,39 miljard euro. Dat is 1,2 miljard euro minder dan een jaar eerder, toen er in maart nog 2,63 miljard euro op die manier binnenkwam.

Stookolie

Voor april zijn er enkel voorlopige cijfers voor bepaalde accijnzen reeds gekend. Voor alcohol gaat het om een daling van 12,5 miljoen euro tegenover april 2019. Met het verlies van maart daarbij opgeteld, komt dat neer op 27,7 miljoen euro die de staat is misgelopen.



De afname is nog significanter voor accijnzen op energieproducten en elektriciteit. Aangezien de lockdownmaatregelen halverwege maart begonnen zijn, tekent de maand nog een stijging op van 9,5 miljoen euro. In april ging het echter om een afname van 183,2 miljoen euro, waarvan 125 miljoen euro voor diesel en 55 miljoen euro voor benzine. Enkel stookolie maakte een goede beurt in april met een stijging van 4,2 miljoen euro.

Tabak

In totaal leverden de accijnzen in april 354,7 miljoen euro op, tegenover 537 miljoen euro een maand eerder. Ook wat tabak betreft, zijn de accijnsinkomsten aanzienlijk gedaald. Het gaat om een vermindering van 54 miljoen euro in maart en een afname van 23,5 miljoen in april.

