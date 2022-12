Belgische rente klimt op laatste handelsdag tot hoogste peil sinds 2012

Ben-Lee en Nadia starten petitie voor een betere consumen­ten­be­scher­ming: “Een hypotheek aflossen en tegelijk huishuur betalen, dat kan niemand”

Voor Ben-Lee Van de Velde en Nadia gaat het van kwaad naar erger. Hun huis werd onbewoonbaar verklaard en het gezin van vijf woont bij familie omdat ze de kosten niet meer kunnen betalen - alleen al de juridische zijn opgelopen tot 80.000 euro. Bij het OCMW aankloppen dan maar? “Kan niet, want we zijn eigenaar van een woning”, vertellen ze in Dag Allemaal. “Ook al is dat huis net de oorzaak van alle ellende.”

26 december