Belgische overheidsschuld zakt tot laagste niveau sinds 2011, maar economische vooruitzichten bij slechtste van Europa Redactie

03 mei 2018

12u10

Bron: Belga 0 Geld De overheidsschuld in ons land daalt tot 100,2 procent van het bbp in 2019, net boven de magische grens van 100 procent. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt in haar economische lentevooruitzichten. Daarmee komt ons land op het laagste schuldniveau sinds 2011. Maar de groei, het overheids- en begrotingstekort vallen eerder tegen.

De Europese Commissie schroeft de verwachtingen wat op in vergelijking met de voorspellingen van dit najaar: toen ging de Commissie nog uit van 102,5 procent voor dit jaar en 101,2 procent in 2019. Nu voorspelt Europa een terugval tot 101,5 procent voor 2018 en tot 100,2 procent volgend jaar. Niet slecht, maar de regering ging ervan uit al in 2019 onder de 100 procent te zakken.

Vierde hoogste van EU

België blijft volgend jaar wel nog altijd behoren tot de kleine groep EU-landen met een overheidsschuld boven de 100 procent en heeft de vierde hoogste schuld van de EU. De andere 'toppers' zijn Griekenland, Italië en Portugal.

Het kleine Cyprus duikt naar 99,5 procent en verlaat zo de club. Frankrijk en Spanje blijven in de gevarenzone, met schuldgraden boven de 90 procent.

België vindt geen aansluiting bij rest

Minder goed nieuws is er voor het overheids- en begrotingstekort en de groei. Ons land doet het beter dan de voorbije jaren, maar slaagt er nog niet in aan te knopen met de meeste andere eurozonelanden. Het Belgische overheidstekort daalde wel van -2,5 procent in 2016 naar -1 procent van het bpp in 2017, maar stijgt dit jaar opnieuw lichtjes naar -1,1 procent, in 2019 zelfs naar -1,3 procent.

Ook het structurele begrotingstekort stijgt opnieuw, van 1,3 procent in 2017 naar 1,4 dit jaar en 1,7 in 2019, voorspelt de Commissie. De federale regering heeft 2020 vooropgesteld om opnieuw aan te knopen met het begrotingsevenwicht, maar dat doel lijkt dus nog veraf.

De groei valt ook wat tegen. Met 1,7 procent in 2017, 1,8 procent dit jaar en 1,7 procent in 2019 blijft ons land een stuk onder het gemiddelde van 2,3 procent in de eurozone dit jaar. Van alle eurolanden doet enkel Italië minder, met 1,5 procent.

Deze maand nog komt de Europese commissie met het begrotingsrapport voor ons land.