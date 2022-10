Belgische overheid geeft opnieuw staatsbons uit: hoe interessant zijn die? En wat zijn de alternatieven?

Vooral voor particulieren

Staatsbons of obligaties, uitgegeven door de Belgische overheid, hebben particuliere beleggers als voornaamste doelgroep. De overheid geeft in principe vier keer per jaar een staatsbon uit. Tijdens de coronacrisis was dat echter niet het geval. Afgelopen juni was het de eerste keer in drie jaar dat nieuwe staatsbons verkrijgbaar waren. In september gebeurde dat voor een tweede keer. Op 4 december 2022 is nog een uitgifte voorzien. Zo’n obligatie bevat een jaarlijkse coupon, de intrest. De looptijd van een staatsbon varieert van drie tot tien jaar.