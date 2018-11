Belgische kaviaar valt steeds meer in de smaak: enige kweker in ons land produceert 5 ton per jaar DVDA HA

16 november 2018

15u55

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Geld Belgische kaviaar wordt almaar populairder, ook in het buitenland. De enige kweker in ons land zal dit jaar waarschijnlijk een record van 5 ton kaviaar produceren. Vorig jaar ging het nog om ongeveer 4,6 ton. De helft van de productie is bestemd voor export naar Japan en de Verenigde Staten.

De kaviaarstiel is er een die veel geduld vraagt. Een steur moet zo’n achttien jaar lang in de perfecte omstandigheden zwemmen. Eens de eitjes rijp zijn, moet het echter snel gaan: oogsten, zeven, spoelen, uitlekken, licht zouten en verpakken. Dit alles gebeurt in twintig minuten.

Peperduur

Het moeilijke proces verklaart dan ook de hoge prijs van kaviaar. Zo kost de kaviaar van een huso-husosteur in de winkel 4.500 euro per kilo.



“De voorbije vijf jaar is de productie zo’n 15 tot 25 procent gestegen”, legt Cedric Paquet van Royal Belgian Caviar uit. De groei van de laatste jaren heeft het bedrijf enerzijds te danken aan de natuur en de productie van de steuren, en anderzijds aan de groeiende vraag vanuit het buitenland.

Uniek

Royal Belgian Caviar, met hoofdzetel in Turnhout, is ook producent van steurvoeder en kweekt de vissen zelf. Dat laatste gebeurt in Moeskroen. “We hebben de volledige cyclus zelf in handen, wat ons uniek maakt en de interesse uit het buitenland kan verklaren”, zegt Paquet.

Sinds 2002 produceert het bedrijf “het zwarte goud”. De vissen worden er al sinds 1991 gekweekt. In die tussentijd werd broedstock opgebouwd van verschillende steursoorten.