Belgische inboedels zijn vaak onderverzekerd: zo trap je niet in de val

Het is een van de belangrijkste verzekeringstips: ga je voor een inboedelverzekering, zorg er dan voor dat je niet 'onderverzekerd' bent. Maar hoe bepaal je hoeveel je inboedel waard is? Independer.be geeft goede raad.

De inboedelverzekering is dat deel van je brandverzekering/ woonverzekering dat niet de schade dekt aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen dus. Dingen die je kunt meenemen, die geen deel uitmaken van de eigenlijke woning. Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld je bed, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels en je kleding.

Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw. Maar toch kun je er beter eentje hebben, want bij schade door brand of water lopen de kosten snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar ook het hout van de kleerkast die eronder staat.

Hoe bepaal je het bedrag van je inboedel?

Wie herinnert zich niet de overstromingen in Wallonië vorige zomer? Heel wat slachtoffers van de watersnood bleken hun inboedel voor een veel te laag bedrag te hebben verzekerd. Let er dus goed op dat je niet ‘onderverzekerd’ bent, maar wel voor de reële waarde van je inboedel. De meeste verzekeraars vragen om zelf de waarde van de inboedel te schatten.

Op basis daarvan wordt de verzekerde waarde bepaald, en dus de premie voor je verzekering. Om precies de verzekerde waarde van je inboedel te bepalen, maak je best een lijst van alle spullen die je in huis hebt. Alleen zo krijg je een concreet beeld van de dingen die je bezit. Zeker dure bezittingen (designkledij, dure racefiets, een kunstwerk…) mogen niet ontbreken op je overzicht. Lijst niet alleen de zaken op die je zelf hebt gekocht, maar ook dingen die je gekregen hebt. Maak dan een schatting van wat het je zou kosten als je al die spullen op dit moment nieuw zou moeten aankopen. De som van al die aankoopprijzen is de te verzekeren waarde van je inboedel. Lees hier meer over de verzekerde waarde van je woning

Kan ik me baseren op facturen?

Als je je enkel baseert op de aankoopfacturen, riskeer je onderverzekerd te zijn. De spullen die je gekregen of geërfd hebt, tel je dan immers niet mee. Ook juwelen of kunstwerken die je geschonken zijn, moet je zeker in je inboedel opnemen. Voor de waardebepaling daarvan moet je misschien wel een specialist aanspreken.

Hoeveel vergoedt de inboedelverzekering?

Dat hangt af van de categorie waaronder een bepaald goed valt. Zo vergoeden veel verzekeringsmaatschappijen kledingstukken volgens de werkelijke waarde, dus de nieuwwaarde verminderd met de slijtage. Voor een auto krijg je meestal de verkoopwaarde, dus het bedrag bij verkoop vóór het schadegeval. Let op: sommige verzekeraars verzekeren je auto niet standaard in de brandverzekering, maar als je een omniumverzekering hebt komt die wel tussen. Voor spullen gaat het om de nieuwwaarde, dus de huidige aankoopprijs. In de algemene voorwaarden van de polis staat vermeld op welke goederen slijtage wordt toegepast en op welke niet.

