Belgische fiscus verijdelt miljoenenoverval op schatkist: oplichters proberen 780 miljoen aan belastinggeld te stelen Redactie

18 oktober 2018

10u47

Bron: De Tijd De Belgische fiscus heeft kunnen vermijden dat fraudeurs aan de haal gingen met bijna 780 miljoen euro uit de staatskas. Dat meldt De Tijd. Eerder stalen de oplichters al 200 miljoen euro uit de schatkist.

De krant spreekt van “de grootste diefstal van belastinggeld in Europa”. Gedurende tientallen jaren deden groepen van bankiers, handelaars, fiscalisten, investeerders en pensioenfondsen zich tegoed aan Europese staatskassen. Met zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden, die vooral vanuit Londen werden gecoördineerd, wisten de betrokkenen tussen 2001 en 2016 verschillende belastingdiensten in Europa op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen.

In Duitsland gaat het om minstens 31,8 miljard euro. De Franse schatkist verloor 17 miljard euro aan de oplichters. De Italiaanse fiscus zag 4,5 miljard verdwijnen en de Deense 1,7 miljard. In België gaat het om 201,5 miljoen euro.

Hoofdverdachte

Drie criminele netwerken worden verdacht van de diefstallen, met als hoofdrolspelers Sanjay Mansukhlal Shah (48), een Brit die in Dubai woont, zijn Londense hedgefonds Solo Capital LLP en de North Channel Bank in het Duitse Mainz. Shah ontkent echter iets met de zaak te maken te hebben.

Volgens De Tijd ontdoken de verdachten geen belastingen, maar bedachten ze verschillende constructies waarmee ze massaal aanvragen tot terugbetaling indienden bij belastingdiensten in ons land, en nog zeker tien andere landen in Europa. De oplichters vroegen een terugbetaling van de roerende voorheffing (momenteel 30%) die wordt ingehouden wanneer een beursgenoteerd bedrijf een dividend uitkeert. Maar in werkelijkheid was er nooit een roerende voorheffing betaald.

Belastingparadijzen

De Belgische fiscus werd zo tussen 2012 en 2015 ruim 201 miljoen euro afhandig gemaakt. Sporen van het verdwenen belastinggeld leiden naar brievenbusconstructies in exotische belastingparadijzen, zoals de Britse Maagdeneilanden.

Een veel groter bedrag kon echter uit handen van de fraudeurs worden gehouden. De voorbije drie jaar heeft de fiscus 782,2 miljoen euro aan onterechte terugbetalingen van roerende voorheffingen tegengehouden, bevestigt woordvoerder Francis Adyns in De Tijd. Het ging om 322,2 miljoen euro in 2015, 172,49 miljoen in 2016 en zelfs 287,51 miljoen euro in 2017.