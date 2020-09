Belgische fiscus krijgt Panama Papers na meer dan vier jaar RL

17 september 2020

06u56 1 Geld Meer dan vier jaar na het uitlekken van de Panama Papers heeft de Belgische fiscus eindelijk een pak informatie uit die gelekte documenten over constructies in belastingparadijzen in handen gekregen. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir donderdag.

"Op 25 augustus heeft de Bijzondere Belastinginspectie van de Duitse federale belastingadministratie bulkgegevens verkregen in de zaak Panama Papers", meldt minister van Financiën, Alexander De Croo (Open Vld). "Deze recent ontvangen gegevens worden geanalyseerd volgens de gebruikelijke methodes."

De Croo benadrukt dat de Bijzondere Belastinginspectie het Duitse Bundeskriminalamt (Duitse federale recherchedienst, red.) al in 2017 contacteerde. "Maar ondanks die pogingen en contacten was een uitwisseling niet mogelijk omdat de BBI niet over politionele bevoegdheden beschikt", verklaart De Croo over de trage gang van zaken.

De regering-Michel hoopte in juli 2016 nog 65 miljoen euro te halen uit de Panama Papers, maar de Bijzondere Belastinginspectie benadrukte begin 2019 dat ze nooit een bedrag naar voren geschoven had. Momenteel staat de teller op 29,8 miljoen euro aan gevestigde inkomstenbelastingen. Of de nieuwe gegevens nog meer kunnen opbrengen, valt af te wachten.

