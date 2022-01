Belgisch internationaal aanhoudingsbevel tegen hoofd Libische investeringsautoriteit

Het gerechtelijk onderzoek was van start gegaan na een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de Libische staat, uitgaande van de vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust) van prins Laurent. Die vzw had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar in 2010 had Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert prins Laurent een schadevergoeding te krijgen: de Libische overheid zou de vzw meer dan 50 miljoen euro moeten. De vereffenaars van de vzw waren daarvoor naar de rechter gestapt en kregen in november 2014 ook gelijk van het hof van beroep.