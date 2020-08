Belgisch antisnurkbedrijf trekt volgende maand naar de beurs HR

27 augustus 2020

06u29

Het Waalse medtechbedrijf Nyxoah trekt in september naar de Brusselse beurs. Dat melden De Tijd, De Standaard, L'Echo en La Libre Belgique. Het bedrijf ontwikkelde een minichip tegen slaapapneu.

De beursgang wordt rond 23 september verwacht. Het bedrijf wil 60 miljoen euro ophalen om de periode tot de eerste helft van 2023 te overbruggen, wanneer het bedrijf zijn product denkt te kunnen commercialiseren in de VS.



De chip van Nyxoah, ter grootte van een muntstuk, kan worden ingebracht via een insnijding onder de kin. De patiënt kleeft voor het slapengaan een patch die het implantaat activeert. Vervolgens worden de tongspieren gestimuleerd, waardoor die niet verslappen en de luchtweg vrij blijft.