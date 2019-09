België zakt naar achtste plaats op ranglijst rijkste landen ter wereld HAA

18 september 2019

13u55

In België is het gemiddelde netto financieel vermogen per inwoner vorig jaar met 4,31 procent gedaald. Dat blijkt uit het jongste Global Wealth Report van verzekeraar Allianz. Ons land zakt tevens naar de achtste plaats op de ranglijst van de rijkste landen ter wereld.

De Belg beschikte in 2018 gemiddeld over een netto financieel vermogen van 89.543 euro. Het gaat daarbij om het totaal aan onder meer bankdeposito's, effecten en pensioenreserves, min de particuliere openstaande schulden (zoals hypotheken en consumentenkredieten). België staat daarmee op de achtste plaats van rijkste landen ter wereld en op de vierde plaats in Europa, volgens het rapport van Allianz. De Verenigde Staten, Zwitserland en Taiwan voeren de internationale lijst aan.

Ons land scoort wel slechter dan vorig jaar, toen België nog de vijfde stek inpalmde met gemiddeld 93.580 euro. Het gaat om een daling met 4,31 procent. Wereldwijd nam het netto financieel vermogen vorig jaar licht af met 1,9 procent tot 129,8 biljoen euro, met name door de onzekerheid op de financiële markten.

Belg ziet vermogen slinken

Belgen zagen hun vermogen in hun hele portefeuille slinken - met name de effecten (-6,2 procent) -, met uitzondering van bankdeposito's. Het vermogen dat we oppotten op onze spaarrekeningen steeg vorig jaar met 5,7 procent. Enkel de Duitsers (+6 procent) schuwen risico's nog meer. In Europa steeg het vermogen in deposito's met gemiddeld 4 procent.

Bekijken we de mediaan van het netto financieel vermogen per inwoner, dan komt ons land beter uit de verf. Terwijl landen als de Verenigde Staten - waar de mediaan amper 15 procent bedraagt van het gemiddelde netto financieel vermogen - en Zweden (rond de 30 procent) wegzakken in de ranking, stijgt België naar de vierde plaats. De mediaan ligt in ons land rond de 60.000 euro, zowat 65 procent van het gemiddelde netto financieel vermogen per inwoner.

Een van de redenen daarvoor is volgens Allianz dat België een van de landen is waar herverdeling van vermogen het meest evenwichtig gebeurt.