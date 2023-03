België vs. buurlanden: wie verdient het meest? Wie werkt het langst? En wie mag het snelst op pensioen?

JobatNergens is de belasting op arbeid zo hoog als in België. Dat zegt niet per se alles. Hoe scoort ons land ten opzichte van de buurlanden wat betreft loon, vakantiedagen, werkuren en loopbaanduur? Met andere woorden: wat krijgen we als werknemers terug voor de hoge arbeidsbelasting? En hoe scoren we ten opzichte van Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland? Jobat.be brengt de verschillen in (land)kaart.

Grootste verschil tussen bruto en netto

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, kortweg OESO, maakt jaarlijks een rapport op waarbij onder meer de lonen in de 38 aangesloten landen worden vergeleken. Uit het rapport van vorig jaar bleek het verschil tussen het bruto- en nettoloon nergens groter dan in België.

Opgelet: onze nationale politiek maakte recent wel plannen bekend om die belasting op arbeid te verlagen, zodat je in de toekomst meer nettoloon zou overhouden.



Hoeveel blijft er netto van jouw brutoloon over? En wat betekent 100 euro bruto extra concreet op nettobasis? Je berekent het hier.

Hoe scoort België ten opzichte van de buurlanden?

Lonen

Als we enkel over onze eigen landsgrenzen heen kijken, en een top vijf maken van België en zijn buurlanden op basis van gegevens van de OESO, zien we dat de hoogste lonen in Luxemburg liggen. Het gemiddelde bruto maandsalaris in Luxemburg lag in 2020 op 4.812 euro. Ze houden er bovendien meer nettoloon over dan wij Belgen.

Volgens de statistieken van Eurostat voert Luxemburg de gehele lijst van de EU aan als het op het nettojaarloon aankomt. Ter vergelijking: in België lag het brutojaarloon in 2020 op 3.832 euro, ofwel zo’n 1.000 euro minder dan het bij ons aanpalende groothertogdom.

Ook Nederland, met 4.299 euro bruto, en Duitsland, met 3.927 euro, scoren beter. De Fransen sluiten het rijtje met 3.331 euro bruto. Ondertussen zijn de lonen wel al wat gestegen door de inflatie, maar op meer recente cijfers van de OESO is het voorlopig afwachten. We krijgen zo wel een mooi beeld van de verhoudingen.

Belangrijke nuance is wel dat de levensduurte sterk varieert per land. Zo verdienen ook de Zwitsers een pak meer dan wij, maar is het leven er ook enkele tientallen percentages duurder dan hier.



Zin om in het buitenland te gaan werken? Hierop moet je praktisch en financieel letten.

Vakantiedagen

Zowel in België als de omringende landen zijn de arbeidsomstandigheden doorgaans prima. Als we kijken naar het gemiddeld aantal jaarlijkse betaalde vakantiedagen, zijn er wel vrij grote verschillen. Volgens de OESO presteert Frankrijk het beste van onze in dit artikel gecreëerde top vijf.

De Fransen genieten van gemiddeld 36 betaalde vakantiedagen per jaar. Luxemburg moet amper onderdoen met 35 dagen. Belgische en Duitse werknemers moeten tevreden zijn met 30 vakantiedagen. Nederland sluit het rijtje met een schamele 28 dagen. Belgische en Nederlandse werknemers zijn wel de enigen in Europa die vakantiegeld uitbetaald krijgen.



Op hoeveel vakantiedagen heb jij recht? En kan je die om het even wanneer opnemen? Jobat geeft toelichting.

Werkuren

In 2021 duurde de gemiddelde werkweek op EU-niveau 36,4 uur, zo blijkt uit statistieken van Eurostat. België, Frankrijk en Luxemburg schommelen rond dat gemiddelde, met een wekelijkse 35 à 37 uren. In Duitsland en Nederland is dat iets minder. Zo presteren onze noorderburen een gemiddelde van 32,2 uur per week.

Loopbaanduur

Nederlanders blijven wel het langst actief op de arbeidsmarkt. Volgens Eurostat is het gemiddeld aantal werkende jaren in de EU 36. Nederlanders zitten daar liefst zes jaar boven, met 42 jaar, gevolgd door de Duitsers met 40,7 jaar. In Frankrijk is dat zo’n 36,5 jaar. Luxemburgers mogen gemiddeld na zo’n 36 jaar op de teller met pensioen. Belgen kennen volgens de cijfers de kortste gemiddelde loopbanen van ons lijstje, met zo’n 35,7 jaar. Vooral in het zuiden van Europa zijn de carrières het snelst voorbij.



Wanneer kan jij met (vervroegd) pensioen? Alle voorwaarden en regels op een rij.



Wil je, na deze internationale vergelijking, je loon ook staven aan gelijk(w)aardige profielen binnen België? Het salariskompas van Jobat hieronder helpt je op weg.

