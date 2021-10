België volgt Nederland en vervolgt vier sigarettenfabrikanten om kartelvorming

Verlinden wil energie­prij­zen niet blokkeren: “Anders komt automati­sche loonindexe­ring in gevaar”

17:39 Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is geen voorstander van een blokkering van de energieprijzen door de overheid, zoals in Frankrijk. “De energieprijzen zijn in de index opgenomen, wat de mensen meer koopkracht geeft wanneer de energieprijzen stijgen. Dat mechanisme mogen we niet verliezen”, zei ze in ‘De Ochtend’ op Radio 1.