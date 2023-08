België versus de buurlanden: waar betaal je het meest voor energie?

Nu supermarkt­prij­zen stabilise­ren: deze producten werden (veel) duurder en (lichtjes) goedkoper

De supermarktprijzen stabiliseren. Deze maand werden zowat evenveel producten in de rekken goedkoper als er in prijs stegen, zo blijkt uit de nieuwste consumptieprijsindex die vandaag bekend werd gemaakt. “En dan is juli niet eens een promotiemaand.” Welke artikelen werden goedkoper, en duurder? En is hiermee de piek van prijsstijgingen in de supermarkten nu écht achter de rug? Twee experten leggen uit.