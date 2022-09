België verloor 26.000 dollarmiljonairs in 2021: rijkdom in ons land kent achteruitgang

Deze Vlamingen willen rijksten der aarde topvakan­tie bezorgen op Tenerife: “David Guetta boeken voor een privéfeest­je? Geen probleem”

Biertjes aan 1 euro, een dagmenuutje voor 9,90 euro: in Tenerife kun je nog steeds relatief goedkoop op vakantie. Maar de voorbije jaren is het luxesegment er ook stevig in opmars. Twee Vlamingen lanceren nu een service voor de rijksten der aarde: voor enkele tienduizenden euro’s laten ze miljonairs in luxe wentelen. “Prachtige villa’s, de duurste wagens of jachten: alles is hier aanwezig, maar tot nu bundelde niemand al dat schoons in één portefeuille.”

