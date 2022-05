België nu ook voor aardgas bij duurste vergeleken met buurlanden

De stijging van de energieprijzen heeft de elektriciteitsfactuur van een doorsnee gezin in België verdubbeld en de aardgasfactuur zelfs meer dan verdrievoudigd op een jaar tijd. België was begin 2022 (vóór de btw-verlaging) telkens het op een na duurste land vergeleken met de buurlanden. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie in opdracht van de regulatoren.

De opvallendste evolutie is er voor aardgas. Daar was België vorig jaar nog het op één na goedkoopste land vergeleken met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar op 1 januari van dit jaar was België het op één na duurste land. “Enkel Nederland is vanwege de hoge taksen nog duurder”, zo staat in de studie.

De aardgasfactuur van Belgische gezinnen kende meer dan een verdrievoudiging vergeleken met begin 2021. Een doorsnee gezin in België (met een verbruik van 23.260 kilowattuur per jaar) betaalde begin dit jaar gemiddeld 159 euro per megawattuur voor aardgas, of zowat 3.700 euro op jaarbasis.

Bij elektriciteit was België al langer bij de duurste landen. In januari betaalde een doorsnee gezin (met een verbruik van 3.500 kilowattuur per jaar) gemiddeld 460 euro per megawattuur, wat overeenkomt met een jaarfactuur van 1.610 euro. “Net als de vorige jaren, betalen Belgische gezinnen een relatief hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden”, klinkt het. “Het verschil met het duurste land (Duitsland, 468 euro per megawattuur) is bovendien kleiner geworden.”

De studie stipt nog aan dat bij gezinnen die het sociaal tarief betalen, de stijging van de energieprijzen “duidelijk gedempt” wordt.

Wat de bedrijven betreft, blijft België één van de goedkoopste landen voor aardgas bij kleine en grote bedrijven. De elektricteitsfactuur van kmo’s aangesloten op het laagspanningsnet is net zoals die van de gezinnen bij de hoogste, terwijl België net het goedkoopste land is voor bedrijven aangesloten op het middenspanningsnet. Het beeld bij bedrijven aangesloten op het hoogspanningsnet is meer gemengd.

De studie werd uitgevoerd door consultant PwC in opdracht van de federale regulator CREG en de regionale regulatoren VREG, Brugel en Cwape een studie uit. Het gaat wel om de situatie op 1 januari, dus vóór de tijdelijke btw-verlaging die de federale regering invoerde op elektriciteit en aardgas.