België is bij sterkste dalers fiscale druk in Europa (maar scoort nog steeds hoog) rvl

13u48

Bron: Belga 4 kos Geld Ons land is niet langer houder van het Europees goud in de discipline fiscale druk. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat. Met een totale fiscale druk aan belastingen en sociale bijdragen van 46,8 procent halen we maar brons meer op het Europese belastingpodium.

De Belgische belastingdruk in 2016 bedroeg 46,8 procent, aldus Eurostat. Enkel Frankrijk (47,6 procent) en Denemarken (47,3 procent) kennen een hogere fiscale druk. In 2015 kenden we nog de hoogste druk (47,6 procent), samen met Frankrijk (eveneens 47,6 procent) en voor de Denen (47,4 procent).

Ons land kende de op twee na sterkste daling van de fiscale druk, na Roemenië en Oostenrijk. Slechts in negen EU-landen daalde de belastingdruk, in het merendeel van de lidstaten ging de belastingdruk omhoog, met op kop de Grieken en de Nederlanders.

In een reactie verwijst minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar de taxshift. "De taxshift werkt. De belastingen dalen en zorgen voor meer groei, koopkracht en jobs. Die beweging zal de volgende twee jaren nog versnellen", argumenteert Van Overtveldt.

Photo News