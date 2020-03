België gaat bijkomende miljarden lenen ttr

30 maart 2020

14u49

Bron: belga 2 Geld België gaat extra geld lenen om de gestegen uitgaven als gevolg van de coronacrisis te bekostigen. Dat meldt het Agentschap van de Schuld maandag.

Dat gaat gebeuren door het plaatsen van nieuwe overheidsobligaties. Hoeveel ons land precies extra wil ophalen, is nog niet bekend. "De bijkomende behoefte loopt in de miljarden, dat is duidelijk", aldus Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap.

België volgt daarmee het voorbeeld van veel andere landen die extra geld ophaalden, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk en Spanje. De schatkist gaat ervan uit dat de plaatsing van de nieuwe obligaties vlot zal verlopen.

Concreet zal de extra financieringsbehoefte worden ingevuld door het lanceren van een nieuwe, derde, overheidsobligatie. Dat wordt een lening op 5 à 7 jaar, aldus Deboutte.

Bovendien zullen van bestaande leningen - bijvoorbeeld op tien jaar - extra aanbestedingen gebeuren, in mei, augustus en oktober.

Het Agentschap van de Schuld stopt ook met het terugkopen van leningen met vervaldag in 2022.

Voor hoeveel ons land zich extra zal financieren, is nog niet duidelijk. "Dat is niet aan het Agentschap om te beslissen", zegt Deboutte. Tot op vandaag heeft België dit jaar al 14,52 miljard euro opgehaald, of bijna de helft van de geplande 30 miljard euro aan financieringsbehoefte.

