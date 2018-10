België bij de beste: vrouw verdient in ons land ‘maar’ 6% minder dan man FT

26 oktober 2018

16u07

Bron: Belga 2

De ‘genderloonkloof’ blijft nog altijd erg groot. Zo werken vrouwen in de Europese Unie elk jaar twee maanden onbetaald in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Die laatste verdienen bruto ruim 16% meer per uur. Ons land is bij de beste leerlingen van de klas met een verschil van ‘maar’ 6,1%. Alleen Roemenië, Italië en Luxemburg doen beter. “Toch kunnen we deze situatie niet langer aanvaarden”, zeggen Europese commissarissen Vera Jourova, Marianne Thyssen en vicevoorzitter Frans Timmermans. Ze dringen er bij de wetgevers en lidstaten op aan initiatieven te nemen om de loonkloof aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door de rechten van werkende ouders te verbeteren en ouderschapsverlof aan te passen. Ook het verschil in pensioenen tussen mannen en vrouwen blijft hoog in Europa en bedraagt gemiddeld 36%.