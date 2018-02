België sloot 2017 af met kleinste begrotingstekort in negen jaar FT

01 februari 2018

20u41

Bron: Belga & De Tijd 0 Geld Ons land heeft 2017 afgesloten met een begrotingstekort van 1,1 procent van het binnenlands product of zo'n 5 miljard euro. Dat blijkt uit de definitieve begrotingscijfers die minister Sophie Wilmès mocht ontvangen. Het is voor het eerst sinds 2008 dat het tekort zo laag ligt.

"Niemand kan onze resultaten betwisten, met een tekort dat drie keer lager ligt dan drie jaar geleden", reageert minister Wilmès. In 2013 bedroeg het begrotingstekort nog 3,1 procent.

Het saneringsbeleid van de regering-Michel werpt haar vruchten af, klonk het nog bij Wilmès. Er werd aanvankelijk uitgegaan van een tekort van 1,7 procent, maar dat ligt nu dus een pak lager. De goede cijfers zijn deels te danken aan de extra jobs die vorig jaar gecreëerd werden en de hogere lonen.

De minister benadrukt nog dat het saneringsbeleid volgens haar niet ten koste is gegaan van het economische herstel. "Terwijl de jobcreatie sinds het begin van de legislatuur gestegen is tot 176.500, schat de Nationale Bank de groei voor 2017 op 1,7 procent. Bovendien blijkt uit de nieuwste prognoses dat de groei voor 2018 tussen de 1,8 en 2 procent zal liggen, afhankelijk van de instellingen."

Ze herinnert zich dat de oppositie bij de parlementaire bespreking van de begroting van 2017 nochtans begrippen gebruikte als "gebouwd op los zand" en "budgettaire kloof". Maar, zegt Wilmès nog, "vandaag zijn onze voorspellingen bevestigd".

Grootste inspanning

Ook minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, is blij dat hij de criticasters positieve cijfers kan voorleggen. "Na alle onheilspellende berichten en framing is het nu tijd voor de realiteit", zei hij. Volgens hem leverde België vorig jaar zelfs de grootste inspanning van heel de eurozone. "Ik hoor vaak zeggen dat onze groei onder het Europees gemiddelde ligt. Dat is niet onlogisch. De overheidsuitgaven maken deel uit van het bbp, dus als daarin gesaneerd wordt, heeft dat effect op de groei. Maar nog belangrijker is dat de jobcreatie per eenheid economische groei hoger ligt dan vroeger en groter is dan in de buurlanden. De besliste hervormingen zoals die van de bedrijfsbelasting zullen de groei een extra impuls geven. Op die weg moeten we blijven verder gaan met deze regering, met bijzondere aandacht voor het onder controle houden van de uitgaven."

De overheidsschuld bedroeg eind 2017 103 procent van het bbp, tegenover 106,7 procent bij het aantreden van de regering, kloppen Wilmès en Van Overtveldt zich nog op de borst.