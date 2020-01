Belgen verloren afgelopen jaren minstens 5 miljoen euro aan fraude met cryptomunten ADN

29 januari 2020

17u53

Bron: Belga 0 Geld Tussen 2017 en 2019 hebben criminelen minstens 5 miljoen euro ontfutseld van Belgische slachtoffers via fraude met cryptomunten. Dat blijkt uit meldingen bij de FSMA. Volgens de financiële waakhond gaat het nog maar om "het topje van de ijsberg", aangezien veel fraude ongemeld blijft.

De FSMA kreeg vorig jaar in totaal 2.456 meldingen van consumenten binnen, bijna een vijfde (19 procent) meer dan in 2018. Op vijf jaar tijd steeg het aantal meldingen zelfs met 60 procent. De toezichthouder wijst de forse stijging onder meer toe aan zijn grotere naambekendheid.

Financiële fraude

Zowat de helft van alle meldingen (1.227) zijn klachten of vragen over financiële fraude. "Dat komt neer op ongeveer vier meldingen per dag", zegt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. "Het gaat om een stijging met 28 procent in vergelijking met 2018.”



De meeste fraudemeldingen gaan over de klassieke vormen van fraude, zoals piramidespelen (348). Daarnaast krijgt de FSMA ook veel meldingen binnen over valse tradingplatformen voor beleggingen in binaire opties, valuta, derivaten of cryptomunten (295). Opvallend is ook de forse stijging van meldingen van kredietfraude vorig jaar: dat aantal kende bijna een verviervoudiging tot 156.

“Mirakels bestaan niet”

"We merken bijvoorbeeld ook dat fraude met alternatieve beleggingen, bijvoorbeeld in wijn, whisky, diamanten en duurzame energie in opmars is", aldus Servais. "Bij fraude is er wel altijd één constante: het is heel moeilijk om het geld van de slachtoffers te recupereren.”

Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook FSMA

Daarom roept de FSMA consumenten op om op hun hoede te blijven. "Mirakels bestaan niet in de financiële wereld", benadrukt Servais. "Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook." Bij beloftes van heel hoge rendementen is het oppassen geblazen.

Controleren

Bij twijfel raadt de topman aan om te controleren of de betrokken vennootschap een vergunning heeft of om contact op te nemen met de FSMA.

Wie slachtoffer wordt van fraude, dient het best meteen een klacht in bij de politie en verwittigt daarnaast de FSMA. "Zo kunnen wij het grote publiek waarschuwen en ook een onderzoek instellen", luidt het.