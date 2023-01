Belgen minder in staat om te sparen door stijgende inflatie: “Mensen zijn voorzichtiger geworden”

Marktleider bij de spaarboekjes is nog steeds BNP Paribas Fortis. Eind 2022 stond er 66,67 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes van de bank (inclusief Fintro). Een jaar eerder was dat nog meer dan 70 miljard euro. De bank voerde wel begin april een maximumbedrag van 250.000 euro in op de spaarboekjes. Bedragen daarboven werden overgeheveld naar een niet-gereglementeerde spaarrekening. Die maatregel verklaart een groot deel van de daling.

In de laatste zes maanden van het jaar was er een bijkomende lichte afname van het spaargeld. "Het spaargeld lijkt te plafonneren. Door de hoge energiekosten en stijgende inflatie is er blijkbaar minder goesting om te sparen", aldus een woordvoerster. Andere producten zoals obligaties of termijnrekeningen waren wel in trek.

KBC zag het spaargeld het voorbije jaar nog steeds stijgen. "De gereglementeerde spaarrekening blijft voor velen een vaste waarde", aldus de groep. Eind 2022 liep het gecombineerde volume bij KBC en CBC samen verder op tot 57,17 miljard euro: 3,38 miljard euro of dik 6 procent meer dan een jaar eerder. Ook bij KBC spaarden klanten het meest in de eerste jaarhelft.

De laatste zes maanden kwam er maar 1,04 miljard euro bij. "Er wordt nog steeds gespaard, maar minder dan in de eerste jaarhelft. Wellicht heeft de stijgende inflatie er mee te maken", aldus een woordvoerster. Tegelijk nuanceert de bank. In de eerste jaarhelft wordt traditioneel meer gespaard dan in de tweede jaarhelft. Een dertiende maand, premies of vakantiegeld belanden immers vaak in de eerste maanden van het jaar op de spaarrekening.

Lichte daling

Bij Belfius stegen de spaarinlagen in 2022 met 300 miljoen euro naar 48,2 miljard euro. In de tweede jaarhelft was er een daling van de omloop. "De hoge inflatie deed enerzijds de koopkracht van de gezinnen dalen waardoor ze minder in staat waren om te sparen", aldus de bank hierover. Anderzijds waren beleggingsproducten met hogere rentes succesvol, wat een impact had op de omlopen van de spaarrekeningen.

Bij ING was er een lichte daling van het bedrag op de spaarboekjes, van 35,06 miljard euro in 2021 naar 34,9 miljard euro eind 2022. Ook in 2021 nam dat bedrag al eens af.

Argenta bevestigt de druk op de spaarcapaciteit van de consumenten, ook al nam het totale bedrag op de spaarboekjes bij de bank nog steeds toe, van 28,42 miljard euro naar 29,95 miljard euro. Ook hier was er minder aangroei van spaargeld in de tweede jaarhelft dan gewoonlijk. "Er kwam wel wat druk op de spaarcapaciteit van consumenten", klinkt het bij de bank.

De groep Crelan (Crelan, AXA Bank en Europabank) zag de spaarboekjes 600 miljoen euro aandikken. Vierhonderd miljoen euro aan spaargeld van professionele klanten werd wel omgezet naar niet-gereglementeerd sparen. Zonder dit effect bedroeg de groei een miljard euro. "De spaarinlagen blijven hoog, maar er is toch iets minder aangroei dan de voorbije jaren. De hoge inflatie speelt zeker mee. Mensen zijn voorzichtiger geworden, zowal wat sparen als beleggen betreft.”

Meer opbrengen

Het spaargeld zal dit jaar overigens iets meer opbrengen. Heel wat banken maakten bekend dat ze de spaarrente voor het eerst in jaren optrekken, in navolging van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank.