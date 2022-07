Belgen maken de veiligste cryptoportefeuille ter wereld: wie zijn ze? En hoe werkt het?

Het Belgische bedrijf NGRAVE maakt de veiligste cryptoportefeuille ter wereld. Met de portefeuille ZERO behalen ze EAL7, het hoogste veiligheidscertificaat in de sector. Maar hoe doen ze dat? En waarom heb je eigenlijk zo’n portefeuille nodig? Wij zochten het uit.

Cryptomunten zijn een gegeerd goed voor oplichters. Met de juiste trucjes kunnen ze investeerders miljoenen euro’s lichter maken. De Belgische onderneming NGRAVE wil daar tegenin gaan. Oprichters Ruben Merre, Xavier Hendrickx en Edouard Vanham ontwikkelden in 2018 een ultraveilige cryptoportefeuille, waardoor het bijna onmogelijk wordt voor criminelen om toe te slaan. Een idee dat aanslaat: in januari kreeg het bedrijf een kapitaalverhoging van 6 miljoen dollar en intussen heeft NGRAVE al 30 werknemers.

Waarom een portefeuille?

Cryptomunten zoals Bitcoin en Ether kan je niet in een fysieke portemonnee of traditionele bankrekening bewaren. Daar heb je zogenaamde ‘wallets’ voor. Met die wallet kan je je cryptomunten opslaan en versturen. Je hebt bijvoorbeeld een web wallet. Die zijn geïntegreerd op een exchange platform en moet je dus niet apart installeren. Het is snel, gratis en gebruiksvriendelijk. Een andere soort wallet is een mobiele wallet. Die kan je bewaren op je smartphone. Je hebt zelf de controle en het is gemakkelijk te gebruiken voor frequente betalingen.

Het grote nadeel is echter dat beide wallets erg kwetsbaar blijven voor hackers. Een veiligere optie is een cold wallet: een fysiek apparaat dat niet in verbinding staat met het internet. NGRAVE maakt gebruik van zo’n techniek.

Hoe werkt NGRAVE precies?

De cold wallet van NGRAVE heet ZERO. Met het apparaat kunnen gebruikers volledig offline transacties goedkeuren. De wallet maakt gebruik van QR-codes die worden herkend door een ingebouwde camera. “Wij maken in tegenstelling tot onze concurrenten Ledger en Trezor, ook geen gebruik van bluetooth en USB-kabeltjes. Anders is er toch nog een contact met de online wereld”, zegt oprichter Ruben Merre in De Tijd.

Volledig scherm ZERO, de veiligste crytoportefeuille ter wereld. © NGRAVE

Bovendien beschikt de cold wallet over een vingerafdruksensor en een camera. Daardoor kan NGRAVE de private key, of het wachtwoord van je cryptomunt, onmogelijk te weten komen. Tot slot heeft het bedrijf een hitte- en waterbestendig product van roestvrij staal voor back-ups. Allemaal factoren die ervoor zorgen dat ZERO het hoogste veiligheidscertificaat ter wereld heeft, en intussen al actief is in 90 landen. Een sterk staaltje technologie van eigen bodem dus.

Meer weten over welke wallets er bestaan en welke risico’s eraan verbonden zijn? Crypto-experts Levi Haegebaert en Gwen Busseniers leggen uit hoe je ze het veiligst bewaard.

