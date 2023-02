Belgen kochten in eindejaarsperiode beduidend minder in winkels dan eind 2021

De verkopen van de detailhandel in de eurozone lagen in december 2,8 procent lager dan in december 2021. De Belgische winkels kenden de sterkste daling op jaarbasis: -9,2 procent. Dat heeft het Europese statistiekbureau Eurostat maandag gemeld. Mogelijk werd de vinger meer op de knip gehouden door de hoge inflatie.

Ook in Denemarken (-8,4 procent) en Zweden (-7,1 procent) lagen de winkelverkopen in december heel wat lager dan een jaar eerder. De sterkste toenames waren er dan weer in Malta (+5,7 procent), Roemenië (+5.3 procent) en Spanje (+4.6 procent).

Op jaarbasis daalde in de eurozone vooral de verkoop van eten, drinken en tabak (-6,9 procent) in de winkels. Ook internetaankopen liepen fors terug (-5,5 procent). Beide hadden in 2021 stevig de wind in de zeilen ten gevolge van de coronamaatregelen: door beperkingen in de horeca kochten mensen meer eten in de voedingswinkels en door maatregelen in niet-essentiële winkels werd er meer online gekocht. Aan de andere kant lag de verkoop van brandstoffen in december 6 procent hoger dan eind 2021.

Op maandbasis - dus vergeleken met november - daalden de detailhandelsverkopen in december met 2,7 procent in de eurozone. In november waren ze wel toegenomen met 1,2 procent. De grootste dalingen op maandbasis werden genoteerd in Nederland (-6,3 procent) en Duitsland (-5,3 procent). Voor België was dat -3,1 procent.

Voor het volledige jaar 2022 meldde Eurostat een stijging van de detailhandelsverkopen in de eurozone met 0,7 procent tegenover 2021.