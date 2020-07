Belgen hebben half miljard euro op ‘slapende rekeningen’ RL

25 juli 2020

04u27

Bron: Belga 1 Geld Belgen hadden eind juni 545 miljoen euro op slapende rekeningen staan. Dat is 6 procent meer dan eind 2019 en 83 procent meer dan eind 2014. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Slapend geld is geld dat vijf jaar onaangeroerd op een bankrekening of in een verzekering staat en waarvan de financiële instelling niet kan achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is.

Er zijn diverse redenen mogelijk waarom een eigenaar niet komt opdagen. De meest voor de hand liggende is dat hij of zij overleden is. Almaar meer Belgen hebben rekeningen bij verschillende banken, maar de erfgenamen zijn daar niet altijd van op de hoogte. Als de bank de erfgenamen niet kan opsporen, riskeren de rekeningen slapend te worden.

Voorts komen nogal wat rekeningen toe aan Belgen die in het buitenland zijn gaan wonen zonder dat hun adreswijziging werd doorgespeeld aan het Rijksregister. Ten slotte speelt ook nonchalance mee. Sommige Belgen negeerden de brieven die ze van hun bank kregen.

