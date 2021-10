Belgen hebben 324,4 miljard euro aan leningen staan

Spaargids.beDe financiële schulden van de particulieren in ons land lopen snel op. In 2019 bedroegen ze nog 60,6 procent van wat we met zijn allen samen verdienen in een jaar. In 2020 was dat al 66,4 procent. Sinds 2016 zitten we trouwens boven het gemiddelde van de eurozone, dat in 2019 zakte naar 57 procent van het globale inkomen van de Europanen. Spaargids.be ging door de cijfers.