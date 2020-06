Belgen geven nog steeds minder uit ondanks versoepeling coronamaatregelen TTR

19 juni 2020

07u18 3 Geld Ondanks een versoepeling van de lockdown, blijven de Belgen voorzichtig in hun uitgaven. Tijdens de maand mei gaven ze nog steeds 12 procent minder uit dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal transacties ligt nog steeds 19 procent lager. Dat blijkt uit een studie van het Economisch Bureau van ING België dat hiervoor meer dan 79 miljoen transacties analyseerde tussen eind april en eind mei 2019 en 2020.

Nog opvallend is dat de Belgen nu wel meer geld geven aan kledij en schoonheidsproducten dan vorig jaar (zo’n 17 procent), de grote e-commerce-bedrijven als grote winnaars uit deze crisis komen en het ernaar uitziet dat meer en meer Belgen betalingen met contant geld de rug toekeren. “De Belg gaf in mei ongeveer 12 procent minder uit dan vorig jaar, tegenover 31 procent minder tijdens de lockdownperiode”, aldus Charlotte De Montpellier, de economiste van ING België die de transactiegegevens analyseerde.

“Ook het aantal transacties lag nog 19 procent lager dan in 2019. Hoewel dat een verbetering is ten opzichte van de daling van 34 procent tijdens de lockdown, blijven de percentages ver onder het niveau van 2019. En dat is nu net een belangrijke indicator voor het economische herstel in de komende maanden.”

Supermarkten

Uitgaven in verband met de kinderen (crèches, babysitters, speelgoed ...) zijn eveneens fors gestegen na 11 mei. In vergelijking met vorig jaar stelt ING een stijging vast met 17 procent van het uitgegeven bedrag in de tweede helft van de versoepelingsfase, na een daling met 68 procent tijdens de lockdown. De uitgaven voor ontspanning gingen eveneens omhoog, namelijk met 6 procent in vergelijking met 2019 in fase 2 tegenover een daling van 30 procent tijdens de lockdown.

De supermarkten en kleine voedingswinkels blijven intussen profiteren van de coronacrisis. Zij zien een stijging van meer dan 20 procent, zowel in fase 1 als fase 2 van de versoepelingsmaatregelen. Zij waren sowieso al de grote winnaars tijdens de lockdown.

Online shoppen

Ook de grote e-commerce-bedrijven komen als winnaars uit deze crisis. Tijdens de lockdown voerden de Belgen 66 procent meer transacties uit op grote online winkels zoals Amazon, Bol.com en Zalando dan vorig jaar. En die stijging bedroeg nog steeds 55 procent tijdens de eerste fase van de versoepeling en 46 procent in de tweede fase.

Zoals al opgemerkt tijdens de lockdown, ziet het ernaar uit dat de gezondheidscrisis, en dus de angst om besmet te raken, en de sluiting van winkels de manier waarop Belgen hun betalingen verrichten permanent hebben veranderd. De Belgen gaan opvallend minder vaak naar de betaalautomaat. Het aantal geldafhaling daalde tijdens de tweede fase van de versoepelingsmaatregelen met 37 procent ten opzichte van het jaar voordien.

