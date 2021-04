Belg wordt steeds rijker: netto financieel vermogen van gezinnen dikt jaarlijks 3,3% aan

De Nationale Bank raamde het financieel vermogen van alle Belgen samen eind vorig jaar op 1.465,7 miljard euro. Het gaat om geld in cash, op rekeningen, in aandelen, in obligaties, in fondsen en in verzekeringen. De waarde van het vastgoed wordt daar niet bij opgeteld. Andere bezittingen zoals auto's of kunst evenmin. Het totale vermogen van de Belgen is dus nog een pak groter.