Belg wint 144 miljoen met EuroMillions: hoe groot is jouw winstkans bij kansspelen? Wiskundeprof rekent het uit

Onze geldexpert waarschuwt beginnend belegger Christophe (27): “Let op met aandelen van bedrijven waar niemand zich vragen bij stelt”

Kopen, verkopen of houden? Als professionele beleggers het in deze woelige tijden al niet zo goed meer weten, wat dan met de beginnende investeerder? Christophe D’Hondt (27) uit Steenokkerzeel is zo’n nieuwkomer op de beurs. “Ik heb al wel wat aandelen, maar ook nog wel vragen over de iets complexere zaken”, zegt Christophe. “Kan ik bijvoorbeeld zelf een ETF nabootsen via een degelijke spreiding van aandelen?” Onze geldexpert Pascal Paepen geeft Christophe advies.