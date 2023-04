Belg wil liefst helft van de tijd thuiswerken, maar krijgt minder: “Werken op kantoor stimuleert betrokkenheid en creativiteit”

JobatBelgische werknemers kunnen vandaag gemiddeld anderhalve dag per week van thuis uit werken, maar het liefst zouden ze daar nog een dagje meer van maken. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf Bright Plus. Jobat.be legt samen met Linda Cappelle, General Manager bij Bright Plus, de voor- en nadelen van thuiswerk en die van werken op kantoor in de weegschaal.

Verschillen per landsdeel

Bright Plus ging recent na waar de Belgische arbeidsmarkt staat op het vlak van thuiswerk, drie jaar na het begin van de coronapandemie. Zeven op de tien bevraagde werknemers gaf aan momenteel van thuis uit te kunnen werken.

Vooral in Vlaanderen en Brussel is thuiswerk goed ingeburgerd. Respectievelijk 59,3 en 55,4 procent van de medewerkers kunnen er in normale omstandigheden thuiswerken, tegenover 39,2 procent in Wallonië. Slechts in de helft van de organisaties waar thuiswerk vandaag mogelijk is, was dat ook al zo voor de coronacrisis.



Werknemers in Vlaanderen en Brussel kunnen gemiddeld 1,6 dagen per week thuiswerken, tegenover één dag in Wallonië. Dat brengt het gemiddelde voor het hele land op anderhalve dag per week. Toch is dat minder dan het gewenste aantal dagen, blijkt verder uit de bevraging. Gemiddeld kiest de Belg voor 2,4 dagen thuiswerk per week.

Motivaties voor thuiswerk

Zo’n zeven op de tien deelnemers gaf aan dat ze vooral graag thuiswerken omdat ze zich zo niet hoeven te verplaatsen. Ook de balans tussen werk en privé is een belangrijke drijfveer: iets meer dan de helft van de respondenten stelde dat thuiswerk ervoor zorgt dat ze hun werk en gezinsleven beter kunnen combineren. Daarnaast spelen ook concentratie en afleiding een rol.



Jongeren liever naar kantoor

Opmerkelijk is dat jongere medewerkers liever naar kantoor komen dan hun oudere collega’s. Samenwerken met collega’s is voor de helft van de medewerkers dé reden om naar kantoor af te zakken.

“Naar kantoor gaan staat voor een groot deel in functie van onze sociale contacten”, weet Linda Cappelle, General Manager bij Bright Plus. “Het kantoor is een ontmoetingsplaats geworden voor teammeetings, brainstorms en overlegmomenten. Werken in een team of de mogelijkheid hebben om je collega’s naar hun expertise te vragen, kan tot prachtige ideeën leiden. Samenwerkingsverbanden en omgevingen zijn ontzettend belangrijk bij het ontketenen van je creativiteit. Wanneer je thuiswerkt, in je eentje, wordt dat moeilijker.

Bovendien heeft een verplaatsing naar kantoor ook een impact op de betrokkenheid van de medewerkers. Hoe meer werknemers thuiswerken, hoe minder voeling ze hebben met de organisatie, bedrijfscultuur en het DNA van het bedrijf.”



Evenwicht is belangrijk

Het kantoor is dus een belangrijke ontmoetingsplaats en krijgt een verbindende functie, waar creativiteit, samenwerken, co-creatie maar ook informele contactmomenten de connectie stimuleren.

“Toch heeft ook telewerk zijn voordelen, zoals het beperken van het woon-werkverkeer en bijhorende stress, een positief effect op het milieu en de mobiliteit”, gaat Cappelle verder. “Voor sommigen is er ook een betere work-lifebalance en verhoogde flexibiliteit. Veel medewerkers geven daarnaast aan zich van thuis uit beter te kunnen concentreren op moeilijkere taken.



Het succes van een goed telewerkbeleid staat of valt dus met de juiste balans. Welke sectoren de meeste kansen bieden op thuiswerk? Het is moeilijk die mogelijkheden tot thuiswerk per sector te gaan indelen. De opties worden eerder bepaald door het type functie dat je uitoefent. Het is vanzelfsprekend dat thuiswerken sneller mogelijk zal zijn voor bedienden en kantoorjobs dan voor arbeiders of functies waarin verplaatsingen aan de basis liggen van de verantwoordelijkheden.”



