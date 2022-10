Belg verdient gemiddeld bijna 20.000 euro netto per jaar, maar verschil tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel is groot

Het gemiddelde inkomen van de Belg is in 2020 gestegen naar 19.671 euro. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel. Opvallend: het gemiddeld inkomen van de Vlaming ligt met 21.078 euro zo’n 7 procent boven het nationale gemiddelde, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21,5 procent minder moet stellen. Wie in Sint-Martens-Latem woont, heeft volgens de statistieken de grootste kans om bij de gemiddeld hoogste inkomens van het land te behoren.

Voor de cijfers baseerde Statbel zich op de gemiddelde inkomens uit 2020 op basis van het fiscaal aanslagjaar 2021. Daarmee wordt het netto belastbaar inkomen bedoeld: de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (bijvoorbeeld het groeipakket of leefloon) worden niet meegeteld. De cijfers brengen enkele opmerkelijke verschillen aan het licht.

Aanzienlijk verschil in gewesten

Wat meteen opvalt, is het aanzienlijke verschil tussen de gemiddelde inkomens in de verschillende gewesten. Uit de statistieken blijkt dat Vlamingen met 21.078 euro gemiddeld het meest verdienen. Een Brusselaar verdient met 15.444 euro dan weer een pak minder. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit zelfs 21,5 procent onder het Belgische gemiddelde. In Wallonië verdienen de mensen gemiddeld 18.518 euro. Omgerekend is dat 5,9 procent onder het nationaal gemiddelde. In vergelijking met 2019 is er wel in elk gewest een stijging te noteren. Het nationaal gemiddelde inkomen steeg met 566 euro.

Provincies en gemeenten

Op provinciaal niveau steken Vlaams- en Waals-Brabant er bovenuit met respectievelijk 22.836 en 22.482 euro. De laagste inkomens zijn, behalve in Brussel, te vinden in Henegouwen, met een gemiddeld inkomen van 17.118 euro.

De gemiddelde inkomens variëren behalve van gewesten en provincies, ook van gemeente tot gemeente. Wie in Sint-Martens-Latem woont, boert gemiddeld opnieuw het best met een inkomen van 30.589 euro, ofwel 57 procent boven het Belgische gemiddelde. In vergelijking met 2019 is dat wel een daling: toen lagen de gemiddelde inkomens nog 66,5 procent boven het Belgische gemiddelde. Hove (Antwerpen) en Oud-Heverlee vervolledigen het podium. Ook het mondaine Knokke-Heist staat in de top tien, met een gemiddeld inkomen per inwoner van 27.698 euro.

Aan de andere kant van het spectrum zijn vooral Brusselse gemeenten terug te vinden. Helemaal onderaan staat Sint-Joost-ten-Node met 10.564 euro ofwel 46,3 procent onder het nationale gemiddelde. Met Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Farciennes, Dison, Schaarbeek en Koekelberg telt België nog zes andere gemeenten waar het gemiddelde inkomen per inwoner minstens 30 procent onder het nationale gemiddelde ligt.

Kijken we naar Vlaanderen, dan huisvest het West-Vlaamse Mesen met een gemiddeld bedrag van 15.501 euro de laagste inkomens van Vlaanderen.

Werkloosheidsuitkering

De statistieken tonen verder aan dat er in 2020 een sterke stijging was van de werkloosheidsuitkeringen. Een grote verrassing is dat niet, aangezien we toen een coronajaar beleefden en dus een groot aantal werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontving. De cijfers zijn evenwel straf: in België werd voor ruim 9,3 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen betaald. Het bedrag steeg het meest in het Vlaams gewest: van 1,9 miljard naar 4,7 miljard euro. In Wallonië noteerden ze een stijging van 1,8 naar 3,2 miljard en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest ging het van 842 miljoen naar 1,4 miljard euro.

