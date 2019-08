Belg strijkt 1 miljoen dollar op bij handel met voorkennis op Wall Street Hans Renier

15 augustus 2019

07u33 5 Geld Een Belg met een topfunctie in de energiesector heeft 1 miljoen dollar winst gemaakt bij beurshandel met voorkennis op Wall Street. Hij kreeg hulp van een ex-studiegenoot aan de universiteit in Brussel. Nicolas Z. (46) werd op vraag van het FBI opgepakt in Europa en uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij in de gevangenis zit. Hij riskeert vijf jaar cel.

Wie een blik werpt op de carrière van Nicolas Z., zou durven denken dat hij zo ook al niet slecht verdiende. Maar blijkbaar was de verleiding om buiten de lijntjes te kleuren te groot. De veertiger startte zijn carrière meer dan 15 jaar geleden bij het energiebedrijf Suez, het latere Engie Electrabel. Hij verhuisde naar London, reisde naar Azië, Afrika en het Midden-Oosten en sloot overal miljardendeals voor het verschepen van vloeibaar aardgas over zee, onder meer naar de LNG-terminal in Zeebrugge.

In 2007 ging de Belg voor het Amerikaanse energiebedrijf Cheniere Energy werken. Ook daar onderhandelde hij jarenlang miljardendeals voor het verschepen van vloeibaar aardgas. Hij schopte het uiteindelijk tot ‘Vice President’ van het bedrijf uit Houston (Texas). Door zijn topfunctie had Nicoals Z. toegang tot gevoelige informatie over het beursgenoteerde bedrijf - gegevens waarover aandelenbeleggers niet beschikken.

Van die kennis maakte hij volgens het FBI misbruik. In 2011 en 2012 speelde hij ‘inside informatie’ door aan Francis V.S., een vriend die hij kende van op de Université libre de Bruxelles (ULB). Door op strategische momenten aandelen van Cheniere te kopen en verkopen maakte het duo bijna 1.000.000 dollar winst. Wellicht deelden ze het geld. In die periode bezocht Nicolas Z. ook het trouwfeest van Francis V.S., die in Ierland woonde.

Opgepakt in Pisa

Francis V.S. sloot in 2014 al een overeenkomst met de Amerikaanse beurswaakhond. Nicolas Z. vertoefde in het buitenland, maar blijkbaar verloor het FBI hem niet uit het oog. De Belg vertoeft sinds 2016 vaak in Azië. Vanuit Singapore geeft hij er met zijn bedrijf Energy Consulting strategisch advies over het transport van vloeibaar gas.

Op verzoek van het FBI werd hij op 22 april aangehouden in het Italiaanse Pisa. Op 13 juni werd hij uitgeleverd aan de VS, waar hij in Connecticut in de gevangenis zit. Maandag verscheen hij voor de rechter en pleitte gedeeltelijk schuldig. De Belg, van wie een foto op Facebook doet vermoeden dat hij een vrouw en twee kinderen heeft, riskeert vijf jaar cel.